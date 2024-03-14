В "Спартаке" пролили свет на судьбу задержанного в ОАЭ Квинси Промеса

Решение Окружного суда Амстердама, связанное с запросом Нидерландов на экстрадицию из Объединённых Арабских Эмиратов полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса, будет обжаловано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного футбольного клуба.

"Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора Окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста", — говорится в заявлении, передаёт NEWS.ru.