В "Спартаке" пролили свет на судьбу задержанного в ОАЭ Квинси Промеса
NEWS.ru: Защита Квинси Промеса обжалует запрос о его экстрадиции в Нидерланды
Квинси Промес. Обложка © Spartak.com
Решение Окружного суда Амстердама, связанное с запросом Нидерландов на экстрадицию из Объединённых Арабских Эмиратов полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса, будет обжаловано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного футбольного клуба.
"Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора Окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста", — говорится в заявлении, передаёт NEWS.ru.
Напомним, Квинси Промесу грозит в Нидерландах крупный тюремный срок. Так, в июне 2023 года спортсмена приговорили к 18 месяцам заключения за нападение на двоюродного брата с использованием ножа, его объявили в международный розыск. А в феврале полузащитнику "Спартака" дали ещё шесть лет по делу о контрабанде кокаина. Всё бы ничего, но недавно Промес угодил в ДТП в Дубае и скрылся с места, после чего, пытаясь вылететь в Москву, был задержан полицией. Футболиста отправили под домашний арест. По данным СМИ, позднее Промеса арестовали по запросу нидерландской стороны.