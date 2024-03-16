Стало известно, где держат находящегося под угрозой экстрадиции в Нидерланды Промеса
ТАСС: Игрок "Спартака" Промес содержится в главном полицейском управлении Дубая
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес, которого ранее задержали в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) по запросу Нидерландов, находится в главном управлении полиции Дубая. Там 32-летний футболист пробудет в ожидании решения суда по экстрадиции.
"Он содержится здесь", — отметил в беседе с ТАСС сотрудник администрации полицейского комплекса.
Он подчеркнул, что период нахождения Промеса под стражей прогнозировать сложно, так как слушания занимают много времени.
Как сообщал Life.ru, Промесу грозит серьёзный тюремный срок в Нидерландах. В июне 2023 года футболиста приговорили к 18 месяцам заключения за нападение на двоюродного брата с использованием ножа, его объявили в международный розыск. А в феврале 2024-го полузащитнику "Спартака" дали ещё шесть лет по делу о контрабанде кокаина. Зимой Промес угодил в ДТП в Дубае и скрылся с места, после чего его задержали при попытке вылететь в Москву. Футболиста отправили под домашний арест. Позднее сообщалось, что Промеса арестовали по запросу нидерландской стороны.