Стало известно, где держат находящегося под угрозой экстрадиции в Нидерланды Промеса

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес, которого ранее задержали в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) по запросу Нидерландов, находится в главном управлении полиции Дубая. Там 32-летний футболист пробудет в ожидании решения суда по экстрадиции.

"Он содержится здесь", — отметил в беседе с ТАСС сотрудник администрации полицейского комплекса.