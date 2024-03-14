Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию Промеса в ближайшее время
Квинси Промес. Обложка © VK / ФК "Спартак"
Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса из Объединённых Арабских Эмиратов в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства королевства Туша Эссед.
"На данный момент мы не можем назвать точные сроки процедуры [экстрадиции], но мы ожидаем, что это произойдёт в ближайшее время", — приводит РИА "Новости" её слова.
Как добавила Эссед, Нидерланды сразу примут меры для фактической передачи им 32-летнего футболиста после того, как получат уведомление о том, что руководство ОАЭ удовлетворило запрос об экстрадиции.
Напомним, Квинси Промесу грозит в Нидерландах крупный тюремный срок. Так, в июне 2023 года спортсмена приговорили к 18 месяцам заключения за нападение на двоюродного брата с использованием ножа, его объявили в международный розыск. А в феврале полузащитнику "Спартака" дали ещё шесть лет по делу о контрабанде кокаина. Всё бы ничего, но недавно Промес угодил в ДТП в Дубае и скрылся с места, после чего, пытаясь вылететь в Москву, был задержан полицией. Футболиста отправили под домашний арест. По данным СМИ, позднее Промеса арестовали по запросу нидерландской стороны.