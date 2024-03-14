Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию Промеса в ближайшее время

Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса из Объединённых Арабских Эмиратов в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства королевства Туша Эссед.

"На данный момент мы не можем назвать точные сроки процедуры [экстрадиции], но мы ожидаем, что это произойдёт в ближайшее время", — приводит РИА "Новости" её слова.