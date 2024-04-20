Число пострадавших в аварии с маршруткой и грузовиком в Подмосковье выросло до 15 человек
Прокуратура: Число пострадавших в аварии в Подмосковье возросло до 15 человек
Число пострадавших в аварии с маршруткой и грузовиком в подмосковном Щёлкове увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
"В результате происшествия пострадали 15 человек — пассажиры рейсового автобуса и водитель, им оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.
Напомним, всё случилось вечером 20 апреля на 37-м километре трассы М-7 "Волга". Пассажирская маршрутка влетела в грузовик, предположительно, из-за несоблюдения дистанции.
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