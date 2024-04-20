В Адыгее трое погибли в ДТП с "Газелью" и "Грантой", которой управлял подросток

Три человека погибли в результате ДТП с участием "Газели" и "Лады-Гранты" в Теучежском районе Адыгеи, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Авария произошла рано утром 20 апреля на трассе А-160 в районе аула Вочепший.

"По предварительной информации, 17-летний житель Теучежского района, находясь за рулём автомобиля "Гранта", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой "Газелью" под управлением 40-летнего жителя города Краснодара", — говорится в сообщении.

Несовершеннолетний водитель легковушки, как и его двое друзей 17 и 18 лет, скончались на месте. Мужчину, находившегося за рулём грузовика, госпитализировали в Краснодар. Обстоятельства аварии устанавливаются. Начата проверка, её ход контролирует местная прокуратура. Кроме того, следователи регионального СУ СК РФ установят детали произошедшего, в том числе каким образом несовершеннолетний получил доступ к управлению автомобилем.

Место смертельного ДТП в Адыгее. Фото © Telegram / МВД по Республике Адыгея

Место смертельного ДТП в Адыгее. Фото © Telegram / МВД по Республике Адыгея