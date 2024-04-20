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20 апреля, 05:25

В Ангарске минивэн сбил мужчину с младенцем, переходившего дорогу

В Ангарске водитель минивэна сбил пешехода с младенцем на руках, сообщили в пресс-службе иркутского главка МВД. На видео попал момент аварии: отец переходил дорогу по зебре и на зелёный сигнал светофора, но 57-летний мужчина за рулём "хонды-фрид" даже не притормозил, подмяв пешехода с грудничком под колёса.

Момент ДТП с пешеходом в Ангарске. Видео © Telegram / МВД38

"В момент перехода проезжей части мужчина нёс на руках годовалого ребёнка, который в результате наезда получил травмы", — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Работу правоохранителей контролирует прокуратура.

Место ДТП с пешеходом в Ангарске. Фото © Telegram / МВД38

Место ДТП с пешеходом в Ангарске. Фото © Telegram / МВД38

Ранее пять человек погибли и ещё два пострадали в результате ДТП с КамАЗом и "пятнашкой" в Уфе. Страшная авария произошла на выезде из города: молодые люди летели на большой скорости, когда перед ними начала разворачиваться поливальная машина. К делу подключился Следственный комитет.

Обложка ©

Telegram / МВД38

Матвей Константинов
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