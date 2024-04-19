В Уфе молодые люди на "пятнашке" на полной скорости влетели в КамАЗ, пятеро погибли

Пять человек погибли и ещё два пострадали в ДТП с поливальной машиной КамАЗ на выезде из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

"По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 при выезде из города совершил столкновение с попутным КамАЗом, который совершал разворот", — говорится в сообщении.

Трое молодых людей и две девушки скончались на месте, ещё двое — парень и женщина — госпитализированы. Водитель КамАЗа не пострадал. По его словам, "пятнашка" летела по дороге с большой скоростью. Следователи ходатайствуют о передаче дела из МВД для проведения проверки. Ход разбирательств по факту смертельной аварии контролирует прокуратура.

Место смертельного ДТП с КамАЗом на выезде из Уфы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Место смертельного ДТП с КамАЗом на выезде из Уфы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана