Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 06:00

В Уфе молодые люди на "пятнашке" на полной скорости влетели в КамАЗ, пятеро погибли

Пять человек погибли и два пострадали в ДТП с КамАЗом в Уфе

Пять человек погибли и ещё два пострадали в ДТП с поливальной машиной КамАЗ на выезде из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

"По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 при выезде из города совершил столкновение с попутным КамАЗом, который совершал разворот", — говорится в сообщении.

Трое молодых людей и две девушки скончались на месте, ещё двое — парень и женщина — госпитализированы. Водитель КамАЗа не пострадал. По его словам, "пятнашка" летела по дороге с большой скоростью. Следователи ходатайствуют о передаче дела из МВД для проведения проверки. Ход разбирательств по факту смертельной аварии контролирует прокуратура.

Место смертельного ДТП с КамАЗом на выезде из Уфы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Место смертельного ДТП с КамАЗом на выезде из Уфы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Место смертельного ДТП с КамАЗом на выезде из Уфы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Место смертельного ДТП с КамАЗом на выезде из Уфы. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

В Чувашии водитель "ауди" уснул за рулём и устроил смертельное ДТП
В Чувашии водитель "ауди" уснул за рулём и устроил смертельное ДТП

Ранее под Иркутском произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и "ниссана". Погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Момент аварии снял видеорегистратор.

Обложка ©

Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

Матвей Константинов
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров