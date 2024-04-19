В Уфе молодые люди на "пятнашке" на полной скорости влетели в КамАЗ, пятеро погибли
Пять человек погибли и два пострадали в ДТП с КамАЗом в Уфе
Пять человек погибли и ещё два пострадали в ДТП с поливальной машиной КамАЗ на выезде из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.
"По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 при выезде из города совершил столкновение с попутным КамАЗом, который совершал разворот", — говорится в сообщении.
Трое молодых людей и две девушки скончались на месте, ещё двое — парень и женщина — госпитализированы. Водитель КамАЗа не пострадал. По его словам, "пятнашка" летела по дороге с большой скоростью. Следователи ходатайствуют о передаче дела из МВД для проведения проверки. Ход разбирательств по факту смертельной аварии контролирует прокуратура.
Ранее под Иркутском произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и "ниссана". Погибли два человека — водитель и пассажир легковушки. Момент аварии снял видеорегистратор.
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