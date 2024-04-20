Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье

Десять человек пострадали в результате столкновения маршрутки и грузовика в Щёлкове Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Авария произошла вечером 20 апреля на 37-м километре трассы М-7 "Волга". Пассажирский микроавтобус врезался в грузовик. Предположительно, причиной столкновения могло стать несоблюдение дистанции. О состоянии пострадавших не сообщается.

"В настоящее время инспектора ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", — говорится в сообщении полиции.

Кадр с места ДТП с маршруткой и грузовиком в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция