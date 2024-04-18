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17 апреля, 21:23

Под Ульяновском перевернулся автобус с детской хоккейной командой

Перевернувшийся под Ульяновском автобус. Обложка © Telegram / Ульяновская полиция

Перевернувшийся под Ульяновском автобус. Обложка © Telegram / Ульяновская полиция

Пять пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в автобусе, который съехал с трассы в кювет и опрокинулся на трассе из Казани в Пензу. Всё произошло вечером 17 апреля.

"Среди пассажиров автобуса были игроки детской хоккейной команды", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах, не уточнив название ХК.

По данным Управления МВД России по Ульяновской области, ДТП произошло возле села Гулюшево Сурского района. Причина — в лопнувшем колесе автобуса Van Hool. Сейчас правоохранители на месте выясняют все обстоятельства случившегося.

"У пострадавших детей травмы незначительные", — информировало ведомство в телеграм-канале.

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Лариса Сафронова
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