Под Ульяновском перевернулся автобус с детской хоккейной командой
Перевернувшийся под Ульяновском автобус. Обложка © Telegram / Ульяновская полиция
Пять пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в автобусе, который съехал с трассы в кювет и опрокинулся на трассе из Казани в Пензу. Всё произошло вечером 17 апреля.
"Среди пассажиров автобуса были игроки детской хоккейной команды", — сообщили ТАСС в правоохранительных органах, не уточнив название ХК.
По данным Управления МВД России по Ульяновской области, ДТП произошло возле села Гулюшево Сурского района. Причина — в лопнувшем колесе автобуса Van Hool. Сейчас правоохранители на месте выясняют все обстоятельства случившегося.
"У пострадавших детей травмы незначительные", — информировало ведомство в телеграм-канале.
А в Москве на проспекте Мира произошло массовое ДТП: на Крестовском путепроводе столкнулись восемь машин. Виновница аварии рассказала, что потеряла сознание за рулём и из-за этого врезалась в другие авто.