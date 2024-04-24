"Настигла карма": Скандальная блогерша Лена Миро трагически погибла в США, отец на похороны не поехал
СМИ: Известная блогерша Лена Миро погибла после ДТП в США
Лена Миро. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenamyro
Скандальная блогерша Лена Миро (настоящее имя — Елена Мироненко), известная едкими текстами о звёздах на LiveJournal, трагически погибла в США. По данным телеграм-канала Admin.Anshlak, она попала в ДТП и впала в кому, спасти её не удалось.
Журналисты утверждают, что мать блогерши летала на похороны в Америку, а отец отказался. Мужчина заявил, что дочь "настигла карма, сама виновата". Близкие слухи о смерти 42-летней Лены Миро официально не подтверждали.
О скандальной блогерше известно немного. Она родилась в Старом Осколе Белгородской области и отучилась в Воронеже по специальности переводчик-синхронист с английского языка. Успела пожить в Лондоне, подрабатывая организатором вечеринок, а потом перебралась в США. В 2023 году блогерша объявила о том, что прерывает вещание в своём блоге со сливами про звёзд.
К слову, именно Лена Миро ещё в 2020 году первой сообщила, что певица МакSим страдает алкоголизмом, что стало причиной перерыва в её карьере. Сама артистка в этом призналась только спустя три года. МакSим записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, что проходит лечение от алкоголизма в клинике. Она вспомнила, что апогеем её зависимости стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Эта ситуация показала Марине Абросимовой, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений с помощью алкоголя ни к чему не приводит, кроме больших потерь.