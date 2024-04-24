"Настигла карма": Скандальная блогерша Лена Миро трагически погибла в США, отец на похороны не поехал

Скандальная блогерша Лена Миро (настоящее имя — Елена Мироненко), известная едкими текстами о звёздах на LiveJournal, трагически погибла в США. По данным телеграм-канала Admin.Anshlak, она попала в ДТП и впала в кому, спасти её не удалось.

Журналисты утверждают, что мать блогерши летала на похороны в Америку, а отец отказался. Мужчина заявил, что дочь "настигла карма, сама виновата". Близкие слухи о смерти 42-летней Лены Миро официально не подтверждали.