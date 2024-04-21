Умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис
Актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис умерла в возрасте 53 лет
В возрасте 53 лет умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис. Обложка © Getty Images / Dave M. Benett / WireImage
Британская актриса Саманта Дэвис, сыгравшая гоблина Гринготтса в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2" умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщил её муж, актёр Уорвик Дэвис.
"Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушёл из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте киностудии Lucasfilm.
Известно, что Дэвис умерла ещё 24 марта, но трагическая информация появилась только лишь на этой неделе. О причинах её смерти не говорится, но на сайте кинокомпании отмечается, что в последние годы у актрисы, рост которой составлял всего 124 сантиметра, ухудшилась подвижность. Артистка, которая также запомнилась зрителями благодаря фильмам "Городские ангелы" и "Лепрекон 2", при жизни основала благотворительную организацию Little People UK, помогающую людям с карликовостью и их семьям.
Ранее стало известно, что Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет. Кутюрье родился во Флоренции в 1940 году, а широкую известность итальянец получил в 1990-е годы. Его визитной карточкой стали изделия с элементами из кожи, а также принтами в виде шкур леопардов, тигров и даже зебр.