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21 апреля, 19:03

Умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис

Актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис умерла в возрасте 53 лет

В возрасте 53 лет умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис. Обложка © Getty Images / Dave M. Benett / WireImage

В возрасте 53 лет умерла актриса из "Гарри Поттера" Саманта Дэвис. Обложка © Getty Images / Dave M. Benett / WireImage

Британская актриса Саманта Дэвис, сыгравшая гоблина Гринготтса в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2" умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщил её муж, актёр Уорвик Дэвис.

"Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушёл из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте киностудии Lucasfilm.

Известно, что Дэвис умерла ещё 24 марта, но трагическая информация появилась только лишь на этой неделе. О причинах её смерти не говорится, но на сайте кинокомпании отмечается, что в последние годы у актрисы, рост которой составлял всего 124 сантиметра, ухудшилась подвижность. Артистка, которая также запомнилась зрителями благодаря фильмам "Городские ангелы" и "Лепрекон 2", при жизни основала благотворительную организацию Little People UK, помогающую людям с карликовостью и их семьям.

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Ранее стало известно, что Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет. Кутюрье родился во Флоренции в 1940 году, а широкую известность итальянец получил в 1990-е годы. Его визитной карточкой стали изделия с элементами из кожи, а также принтами в виде шкур леопардов, тигров и даже зебр.

Евгения Мосс
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