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30 апреля, 12:59

Три человека мгновенно погибли в Mercedes, который расплющил самосвал под Тверью

В Тверской области в ДТП с самосвалом погибли двое мужчин и 15-летняя девушка

ДТП с участием самосвала в Тверской области. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Тверской области

ДТП с участием самосвала в Тверской области. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Тверской области

В Кувшиновском районе Тверской области на 82-м километре трассы Торжок – Осташков самосвал опрокинулся на крышу легкового автомобиля Mercedes, который ехал по встречке. ДТП унесло жизни троих человек, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

В Тверской области самосвал перевернулся на легковую машину. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Тверской области

В Тверской области самосвал перевернулся на легковую машину. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Тверской области

"30 апреля 2024 года около 12 ч 10 мин. на 82-м километре а/д Торжок – Осташков в Кувшиновском районе Тверской области водитель самосвала из-за повреждения колеса не справился с управлением и допустил опрокидывание на а/м "Мерседес", двигавшийся во встречном направлении", рассказали в Госавтоинспекции.

В результате мгновенно погибли трое из четырёх пассажиров иномарки — двое мужчин и 15-летняя девочка. Водитель грузовика и женщина, ехавшая в "мерседесе", получили травмы. Сейчас идёт проверка для выяснения всех деталей происшествия.

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Ранее столкновение двух машин в Кубани стало причиной смерти пятерых человек. ДТП произошло на автодороге Армавир – Курганинск. Водитель "фольксвагена" выскочил на встречную полосу, откуда на него наехал микроавтобус. Погибли оба водителя и три пассажира.

Владимир Озеров
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