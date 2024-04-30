Три человека мгновенно погибли в Mercedes, который расплющил самосвал под Тверью

В Кувшиновском районе Тверской области на 82-м километре трассы Торжок – Осташков самосвал опрокинулся на крышу легкового автомобиля Mercedes, который ехал по встречке. ДТП унесло жизни троих человек, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

В Тверской области самосвал перевернулся на легковую машину. Фото © VK / Управление Госавтоинспекции Тверской области

"30 апреля 2024 года около 12 ч 10 мин. на 82-м километре а/д Торжок – Осташков в Кувшиновском районе Тверской области водитель самосвала из-за повреждения колеса не справился с управлением и допустил опрокидывание на а/м "Мерседес", двигавшийся во встречном направлении", — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате мгновенно погибли трое из четырёх пассажиров иномарки — двое мужчин и 15-летняя девочка. Водитель грузовика и женщина, ехавшая в "мерседесе", получили травмы. Сейчас идёт проверка для выяснения всех деталей происшествия.