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30 апреля, 11:37

Судимый за нападение на полицейского устроил смертельное ДТП в Зеленограде

Пьяный водитель "Омода" спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Пьяный водитель "Омода" спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Фигурант уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского спровоцировал смертельное ДТП на пересечении улиц Логвиненко и Андреевка в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пьяный водитель "Омода" спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"38-летний водитель автомобиля "Омода" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП на месте погиб 26-летний водитель "Фольксвагена". По предварительным данным, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

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Ранее этот водитель уже светился в криминальной сводке. В марте он проигнорировал требования полицейских остановиться, началась погоня, во время которой произошло столкновение с патрульной машиной. Тогда мужчина тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявили обвинение о применении насилия в отношении представителя власти. Вину он признал.

Александра Мышляева
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