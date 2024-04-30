Судимый за нападение на полицейского устроил смертельное ДТП в Зеленограде
Пьяный водитель "Омода" спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Фигурант уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского спровоцировал смертельное ДТП на пересечении улиц Логвиненко и Андреевка в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Пьяный водитель "Омода" спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"38-летний водитель автомобиля "Омода" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", — говорится в сообщении ведомства.
В результате ДТП на месте погиб 26-летний водитель "Фольксвагена". По предварительным данным, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.
Ранее этот водитель уже светился в криминальной сводке. В марте он проигнорировал требования полицейских остановиться, началась погоня, во время которой произошло столкновение с патрульной машиной. Тогда мужчина тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявили обвинение о применении насилия в отношении представителя власти. Вину он признал.