Судимый за нападение на полицейского устроил смертельное ДТП в Зеленограде

Фигурант уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского спровоцировал смертельное ДТП на пересечении улиц Логвиненко и Андреевка в Зеленограде. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пьяный водитель "Омода" спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"38-летний водитель автомобиля "Омода" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП на месте погиб 26-летний водитель "Фольксвагена". По предварительным данным, виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.