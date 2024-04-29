Виновник был пьян: Раскрыты подробности жуткой смертельной аварии в Новой Москве

Водитель автомобиля Mercedes, устроивший аварию со смертельным исходом в Троицком административном округе Москвы, был нетрезв. Об этом сообщила столичная прокуратура.

"По предварительной информации, у водителя автомобиля "Мерседес" выявлено состояние алкогольного опьянения", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным SHOT, за рулём иностранного автомобиля был 19-летний Олег К. В районе деревни Терехово он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с ВАЗ-2110. Сам виновник серьёзно не пострадал благодаря тому, что сработали подушки безопасности. Уголовное дело находится на контроле в прокуратуре.