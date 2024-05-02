В Подмосковье ребёнок погиб, засунув в рот провод от зарядки для телефона

В подмосковном Домодедове девятилетний мальчик погиб во время игры со шнуром зарядного устройства. Он взял его в рот и получил смертельный удар током. В этот день погибший праздновал день рождения, сообщает сайт MK.ru.

Трагедия произошла в конце апреля. Вечером в роковой день мальчик играл с телефоном у себя в комнате. Когда отец вернулся с работы, ребёнок не пошёл его встречать. Мужчина заволновался и попросил другого сына проверить брата. Подросток, зайдя в комнату, увидел там бездыханное тело мальчика.

Он лежал на матрасе рядом с батареей, а одной рукой держался за металлическую трубу. Выяснилось, что ребёнок часто играл с проводом и кусал его. В тот вечер он засунул подключённый к розетке шнур зарядного устройства в рот. На разъёме были видны следы зубов.