В Подмосковье ребёнок погиб, засунув в рот провод от зарядки для телефона
Ребёнок погиб, засунув в рот провод от зарядки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В подмосковном Домодедове девятилетний мальчик погиб во время игры со шнуром зарядного устройства. Он взял его в рот и получил смертельный удар током. В этот день погибший праздновал день рождения, сообщает сайт MK.ru.
Трагедия произошла в конце апреля. Вечером в роковой день мальчик играл с телефоном у себя в комнате. Когда отец вернулся с работы, ребёнок не пошёл его встречать. Мужчина заволновался и попросил другого сына проверить брата. Подросток, зайдя в комнату, увидел там бездыханное тело мальчика.
Он лежал на матрасе рядом с батареей, а одной рукой держался за металлическую трубу. Выяснилось, что ребёнок часто играл с проводом и кусал его. В тот вечер он засунул подключённый к розетке шнур зарядного устройства в рот. На разъёме были видны следы зубов.
Ранее сообщалось, что при возгорании в частном доме в селе Михайловка погиб ребёнок. Ещё один подросток и его отец получили ожоги и травмы, их доставили в больницу.