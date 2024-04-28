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28 апреля, 13:53

Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП в Башкортостане

Место столкновения Lada и Сhevrolet в Башкортостане. Обложка © VK / Госавтоинспекция Башкортостана

Место столкновения Lada и Сhevrolet в Башкортостане. Обложка © VK / Госавтоинспекция Башкортостана

В Кугарчинском районе Республики Башкортостан произошло жуткое ДТП. В результате аварии погибли двое взрослых и двое детей, одному из которых было всего пять месяцев, сообщил в личном телеграм-канале глава Управления ГИБДД УМВД РФ по региону Владимир Севастьянов.

Место аварии с тремя погибшими в Башкортостане. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

По данным ведомства, авария произошла 28 апреля около 16 часов по местному времени на 347-м километре автодороги Магнитогорск – Ира, где столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и "Шевроле-Ланос". Водитель первой легковушки выехал на встречную полосу.

"Пассажиры автомобиля Chevrolet, девушка и двое детей 2021 и 2023 года рождения, погибли на месте. Водитель <...> доставлен в больницу", — говорится в его публикации.

Также погиб мужчина — пассажир Lada, а двое других вместе с водителем отечественного авто были госпитализированы. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГАИ, МЧС и экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел по региону.

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Ранее Life.ru писал о другой страшной аварии, случившейся на днях в Рязанской области, где фура лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом. ДТП унесло жизнь водителя пассажирского транспортного средства, ещё 13 человек получили травмы разной степени тяжести. Дети в аварии не пострадали.

Юрий Лысенко
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