Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП в Башкортостане

В Кугарчинском районе Республики Башкортостан произошло жуткое ДТП. В результате аварии погибли двое взрослых и двое детей, одному из которых было всего пять месяцев, сообщил в личном телеграм-канале глава Управления ГИБДД УМВД РФ по региону Владимир Севастьянов.

Место аварии с тремя погибшими в Башкортостане. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

По данным ведомства, авария произошла 28 апреля около 16 часов по местному времени на 347-м километре автодороги Магнитогорск – Ира, где столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и "Шевроле-Ланос". Водитель первой легковушки выехал на встречную полосу.

"Пассажиры автомобиля Chevrolet, девушка и двое детей 2021 и 2023 года рождения, погибли на месте. Водитель <...> доставлен в больницу", — говорится в его публикации.

Также погиб мужчина — пассажир Lada, а двое других вместе с водителем отечественного авто были госпитализированы. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГАИ, МЧС и экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел по региону.