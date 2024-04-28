Дочь олигарха Махмудова попала в ДТП второй раз за год

Анастасия Махмудова — предполагаемая дочь олигарха Искандара Махмудова — попала в аварию на трассе М1 "Беларусь". Об инциденте стало известно после того, как девушка обратилась в "Клинический госпиталь Лапино" неделю назад. В этом году это уже второе ДТП с участием девушки, пишет ИА "Регнум" со ссылкой на источник.

"В госпиталь обратилась 21-летняя девушка с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". По словам пациентки, она получила травму в ДТП в Подмосковье на трассе М1, недалеко от пункта взимания платы за проезд", — говорится в материале.

Врачи проинформировали о травмах девушки полицию. Известно, кстати, что в мае прошлого года дочь олигарха уже попадала в ДТП в Подмосковье, в районе села Петрово-Дальнее. Тогда машина Махмудовой не вписалась в поворот и завалилась на бок. В результате инцидента девушка получила несколько травм головы.