Появилось жуткое видео с места смертельного ДТП с рейсовым автобусом Астрахань – Москва

Один человек погиб и 13 получили различные травмы при лобовом столкновении грузовика с рейсовым автобусом в Рязанской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального УГИБДД РФ.

Место смертельного ДТП с рейсовым автобусом Астрахань – Москва. Видео © VK / Amin Abbasov

"24 апреля в 04:20 мск на 300-м километре автодороги федерального значения Р22 "Каспий" Ряжского района Рязанской области произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту Астрахань – Москва, и грузового автомобиля с полуприцепом. В результате ДТП водитель рейсового автобуса скончался в медицинском учреждении", — рассказали в ведомстве.

Место смертельного ДТП с рейсовым автобусом Астрахань – Москва. Фото © t.me / umvd62

Пострадали 12 пассажиров автобуса и водитель грузового автомобиля. Детей среди раненых нет. Движение автомобилей на дороге затруднено в обе стороны. На месте аварии находятся начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.