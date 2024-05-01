При пожаре в частном доме в Башкирии погиб ребёнок

При возгорании в частном доме в селе Михайловка один ребёнок погиб, ещё один подросток и его отец получили ожоги и травмы, их доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Башкирии.

Ребёнок погиб при пожаре в доме в башкирском селе Михайловка. Видео © МЧС Башкортостан

По сообщениям спасателей, утром 1 мая загорелись деревянный дом, гараж, баня, сарай и автомобиль "Лада-Ларгус". Все строения находились в непосредственной близости друг к другу. Пожарные локализовали возгорание на площади 123 квадратных метра. Причина возгорания сейчас выясняется.

"По информации дознавателя МЧС России, в доме проживала многодетная семья: отец, мать, дети (мальчик 2011 г.р., мальчик 2015 г.р., девочка 2015 г.р., мальчик 2020 г.р. и мальчик 2022 г.р.). Отец 1985 года рождения госпитализирован с сильными ожогами в реанимацию, мальчик 2011 года рождения получил резаные раны при эвакуации. При разборе места пожара погибший ребёнок 2020 года рождения обнаружен в кухне дома", — говорится в сообщении.



