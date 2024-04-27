В Петербурге наградили дворника, который спас людей из полыхающего дома
В Петербурге дворника, спасшего людей при пожаре, наградили картиной и формой
Кадр с награждения дворника, спасшего людей в Петербурге. Обложка © VK / Сергей Оверчук
В Санкт-Петербурге наградили дворника, который залез по водостоку на третий этаж и помог спасти из горящего дома несколько человек. Глава Адмиралтейского района Северной столицы Сергей Оверчук вручил 48-летнему сотруднику районного ЖКС-1 Олимжону Ибрагимову картину и новую форму.
В Петербурге дворник помогает вызволить жильцов из полыхающего дома. Видео © Telegram / Mash на Мойке
"Сегодня поблагодарил Олимжона и вручил ему подарок от юных адмиралтейцев — картину с видом района, написанную специально для него! Совсем скоро отмечу всех пожарных-спасателей, принимавших участие в спасении людей", — написал Оверчук в соцсети "ВКонтакте".
Кадр с награждения дворника, спасшего людей в Петербурге. Фото © VK / Сергей Оверчук
Напомним, что Олимжон Ибрагимов забрался на третий этаж по водосточной трубе, чтобы помочь жильцам, оказавшимся на парапете из-за огня внутри здания. Кадры спасательной операции завирусились в соцсетях. В разговоре с журналистами скромный дворник позже признался, что такая хорошая физическая форма у него сохранилась после службы в десантных войсках Узбекистана.