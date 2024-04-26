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26 апреля, 14:52

В Петербурге дворник забрался по трубе полыхающего дома, чтобы спасти жильцов

В Петербурге дворник спас людей из полыхающего дома

В Санкт-Петербурге дворник спас людей, которые находились в полыхающем доме. Отважный мужчина взобрался на третий этаж по трубе и помог жильцам коммуналки на Подольской спуститься вниз, сообщает "Mash на Мойке".

В Петербурге дворник помогает вызволить жильцов из полыхающего дома. Видео © Telegram / Mash на Мойке

По информации телеграм-канала, сильный пожар произошёл 25 апреля в Адмиралтейском районе — пламя распространилось на площади 60 квадратных метров в квартире с пятью комнатами. Жильцы не могли самостоятельно выбраться из заполненного дымом помещения, и на помощь им пришёл дворник. Мужчина ловко преодолел несколько этажей по трубе и стал выводить испуганных людей на карниз. Там спаситель держал их до приезда сотрудников МЧС.

Дворник Олимжон Ибрагимов из Петербурга. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Дворник Олимжон Ибрагимов из Петербурга. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Спасатели подогнали специальный кран, который позволил людям спуститься вниз. По информации МЧС, всего было эвакуировано десять человек. А героем-спасителем оказался 48-летний сотрудник районного ЖКС-1 Олимжон Ибрагимов, который работает там на протяжении семи лет. Скромный дворник признался, что такая хорошая физическая форма у него сохранилась после службы в десантных войсках Узбекистана.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирской области школьник в одиночку потушил природный пожар. Мальчик увидел пламя из окна школы на уроке, после чего вечером отправился на разведку с собакой. Школьник сумел предотвратить распространение огня с помощью военных ботинок.

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Telegram / Mash на Мойке

Дарья Нарыкова
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