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2 июня, 04:51

Врач предостерёг от употребления популярного напитка в жару

Врач Тяжельников: В жару нельзя пить кофе, крепкий чай и сладкую газировку

В жаркую погоду не стоит пытаться заглушить жажду сладкой газировкой, кофе, крепким чаем, также следует исключить из рациона любой алкоголь. Об этом РИА "Новости" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Содержащийся в них (газированных напитках. — Прим. Life.ru) сахар не позволяет утолить жажду и только усиливает обезвоживание. Кроме того, вместе с напитком вы получите много лишних калорий. Не стоит слишком злоупотреблять кофе и крепким чаем, так как они обладают мочегонным действием и тоже выводят жидкость из организма вместе с ценными минералами", — объяснил эксперт.

Что касается алкоголя, он увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что весьма рискованно в обстоятельствах, когда организм и так работает на пределе возможности. Кроме того, Тяжельников посоветовал отказаться от курения, поскольку интоксикация организма на жаре усиливается.

По словам врача, жидкости нужно потреблять не менее двух с половиной литров в день, причём пить лучше чистую воду — каждый час небольшими порциями, чтобы не перегрузить почки. При желании к воде можно добавить лимонный сок или мяту. Также хороши на жаре травяной чай, несладкий морс, компот и слабоминерализованная вода, однако последней не стоит злоупотреблять из-за содержащейся в ней соли. При этом во избежание простуды напитки не должны быть ледяными, предупредил специалист.

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Ранее сообщалось, что ближайшая неделя запомнится москвичам тёплой, летней погодой, в которую самое то — окунуться в какой-нибудь водоём. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, воздух прогреется до приличных значений, больше характерных для конца июня. Так, в первой половине недели ожидается 25–26 градусов тепла, а в области даже до 28 градусов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lika Mostova

Лариса Сафронова
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