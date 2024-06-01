Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдёт аномальная жара

В Москве пока ещё держится жаркая погода. В связи с этим корреспонденты радио "Комсомольская правда" поинтересовались у синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, как долго в столице продлится 30-градусная жара.

Он рассказал, что в субботу, 1 июня, температура в регионе не спадёт с этой отметки и будет близка к ней. Также он сообщил, что вероятность гроз в этот день будет выше, чем в предыдущий.

Эксперт также рассказал, что подобное для Москвы не в диковинку, так как такие температурные аномалии уже наблюдались в 2007 году. Тогда даже были поставлены некоторые рекорды: 28 мая того года была зафиксирована температура 33,2 градуса.

"Уже в воскресенье посвежеет, а в начале следующей недели будет более свежий воздух над Московским регионом концентрироваться. Температура воздуха в понедельник и во вторник ожидается где-то в пределах от 23 до 28 градусов, ну, может быть, в среду ещё дотянет, а в четверг — 21–26 градусов, вот такая будет температура", — заключил Ильин, подчеркнув, что такая погода будет переноситься гораздо проще, чем та, что была в конце последнего месяца весны.