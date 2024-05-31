Названы 6 главных правил, которые спасут ваше сердце в жару
Врач Палаткина: В жару нужно отказаться от интенсивных упражнений на улице
В жару нужно пить до двух литров воды в день. Обложка © Freepik.com / nikitabuida
В жару значительно возрастает нагрузка на организм в целом и на сердечно-сосудистую систему в частности. Поэтому очень важно соблюдать ряд простых, но жизненно необходимых правил поведения летом. Их в беседе с Life.ru перечислила Людмила Палаткина — врач-кардиолог Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук.
В зоне риска могут оказаться не только пациенты с кардиологическими заболеваниями, но и абсолютно здоровые люди. Гипотония, гипертонический криз, тахикардия, нарушение ритма сердца, синкопальные состояния — далеко не весь список проблем, которые могут быть спровоцированы высокой температурой воздуха.
- Избегать длительного нахождения на открытом солнце в часы пиковой солнечной активности (с 11 до 16 часов).
- При нахождении на солнце всегда пользоваться головными уборами, носить свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков.
- Не допускать обезвоживания организма. Пить обычную воду регулярно в течение дня общим объёмом до двух литров в сутки.
- Избегать интенсивной физической нагрузки на открытом солнце и при высокой температуре воздуха.
- Отказаться от переедания, курения, злоупотребления алкоголем.
- При ухудшении самочувствия (головокружение, слабость, головная боль, учащённое сердцебиение, предобморочное состояние) необходимо самостоятельно или при помощи окружающих переместиться в тень или прохладное помещение, сесть, выпить обычной воды. Если состояние ухудшается — вызвать скорую помощь.
Однако опасность подстерегает вас не только под палящим солнцем, но и в душном посещении. Так, например, сон в такой квартире может нанести организму непоправимый вред.