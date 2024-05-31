Названы 6 главных правил, которые спасут ваше сердце в жару

В зоне риска могут оказаться не только пациенты с кардиологическими заболеваниями, но и абсолютно здоровые люди. Гипотония, гипертонический криз, тахикардия, нарушение ритма сердца, синкопальные состояния — далеко не весь список проблем, которые могут быть спровоцированы высокой температурой воздуха.