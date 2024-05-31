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Названы 6 главных правил, которые спасут ваше сердце в жару

Врач Палаткина: В жару нужно отказаться от интенсивных упражнений на улице

31 мая, 10:47
В жару нужно пить до двух литров воды в день. Обложка © Freepik.com / nikitabuida

В жару нужно пить до двух литров воды в день. Обложка © Freepik.com / nikitabuida

В жару значительно возрастает нагрузка на организм в целом и на сердечно-сосудистую систему в частности. Поэтому очень важно соблюдать ряд простых, но жизненно необходимых правил поведения летом. Их в беседе с Life.ru перечислила Людмила Палаткина — врач-кардиолог Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук.

В зоне риска могут оказаться не только пациенты с кардиологическими заболеваниями, но и абсолютно здоровые люди. Гипотония, гипертонический криз, тахикардия, нарушение ритма сердца, синкопальные состояния — далеко не весь список проблем, которые могут быть спровоцированы высокой температурой воздуха.

Людмила Палаткина

Врач-кардиолог Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук.

В зоне риска могут оказаться не только пациенты с кардиологическими заболеваниями, но и абсолютно здоровые люди. Гипотония, гипертонический криз, тахикардия, нарушение ритма сердца, синкопальные состояния — далеко не весь список проблем, которые могут быть спровоцированы высокой температурой воздуха.
В зоне риска могут оказаться не только пациенты с кардиологическими заболеваниями, но и абсолютно здоровые люди. Гипотония, гипертонический криз, тахикардия, нарушение ритма сердца, синкопальные состояния — далеко не весь список проблем, которые могут быть спровоцированы высокой температурой воздуха.
  1. Избегать длительного нахождения на открытом солнце в часы пиковой солнечной активности (с 11 до 16 часов).
  2. При нахождении на солнце всегда пользоваться головными уборами, носить свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков.
  3. Не допускать обезвоживания организма. Пить обычную воду регулярно в течение дня общим объёмом до двух литров в сутки.
  4. Избегать интенсивной физической нагрузки на открытом солнце и при высокой температуре воздуха.
  5. Отказаться от переедания, курения, злоупотребления алкоголем.
  6. При ухудшении самочувствия (головокружение, слабость, головная боль, учащённое сердцебиение, предобморочное состояние) необходимо самостоятельно или при помощи окружающих переместиться в тень или прохладное помещение, сесть, выпить обычной воды. Если состояние ухудшается — вызвать скорую помощь.
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5 лайфхаков, как не потеть в жару, о которых вам ещё никто не рассказывал

Однако опасность подстерегает вас не только под палящим солнцем, но и в душном посещении. Так, например, сон в такой квартире может нанести организму непоправимый вред.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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