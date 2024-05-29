Тёплый душ в помощь: Невролог рассказала, как не стать сердечником из-за духоты в квартире

Сон в душном помещении может нанести организму непоправимый вред, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. По словам врача, жара активизирует потоотделение, а с жидкостью из тела выходят важнейшие минералы. Под ударом в первую очередь оказывается сердечно-сосудистая система, поделилась эксперт с RT.

"Организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца: калий, магний и хлор. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, появляются отёки, увеличивается риск образования тромбов", — перечислила Демьяновская.