5 лайфхаков, как не потеть в жару, о которых вам ещё никто не рассказывал

Лето — пора тепла, солнца... И потных подмых. Как справиться с этой проблемой и чувствовать себя свежо даже в самый жаркий день? Собрали пять проверенных лайфхаков, которые помогут вам не потеть в знойный день. Давайте разбираться.

1. Выбирайте правильную одежду

5 секретов, как не потеть в жару. Фото © Freepik

Натуральные ткани, такие как хлопок и лён, позволяют коже дышать и лучше впитывают влагу. Синтетические материалы, напротив, удерживают тепло и провоцируют потоотделение. Замените полиэстеровые футболки на льняные, и вы заметите разницу. Кроме того, выбирайте светлые цвета, которые отражают солнечные лучи и помогают сохранять прохладу.

2. Бросайте курить

Никотин заставляет сердце биться чаще, повышая температуру тела и усиливая потоотделение. Отказ от сигарет положительно скажется на вашем организме в целом, в том числе снизит избыточную потливость. Попробуйте сократить количество сигарет, результат вас удивит.

3. Регулярно пейте воду

Как оставаться свежим в жару: 5 лайфхаков, чтобы не потеть и не вонять. Фото © Freepik

Достаточное количество жидкости в организме — ключ к поддержанию нормальной температуры тела. Питьевая вода помогает охлаждать организм и уменьшает потоотделение. Всегда носите с собой бутылку с освежающим напитком и пейте небольшими порциями в течение дня. Избегайте сладких и газированных напитков — они только усиливают потоотделение.

4. Охлаждайте точки пульса

Охлаждение точек пульса — быстрый способ снизить температуру тела. Приложите холодный компресс или лёд к запястьям, шее, локтям и коленям. Это поможет охладить кровь и уменьшить потоотделение. На всякий случай держите в холодильнике специальные охлаждающие гелевые пакеты и используйте их по мере необходимости.

5. Избегайте острой и жирной пищи

Потеете в жару? Вот 5 решений, как оставаться свежим и сухим в зной. Фото © Freepik

Острая и жирная еда стимулирует потоотделение, так как повышает температуру тела и усиливает метаболизм. Пример: замените острые соусы на свежие травы и специи, а жареную пищу — на овощи и лёгкие блюда. Организм скажет вам спасибо, а потоотделение снизится.