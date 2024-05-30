Как приготовить самую вкусную окрошку: Секреты от эксперта по питанию

30 мая ежегодно отмечается День окрошки. Это отличный повод, чтобы приготовить это блюдо, следуя всем заветам русской кухни, сделав его по-настоящему народным и изысканным. При этом для приготовления необходимо использовать только цельные продукты. Об этом в беседе с РИАМО рассказала нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичёва.

По словам эксперта, лучшим источником белка для мясной окрошки будет отварная курятина или говядина, а также варёный язык.

"Можно сделать "морскую" окрошку с кальмаром или морским гребешком. Наихудший вариант — варёная колбаса — чаще всего содержит белок низкого качества, красители и избыток консервантов", — предупредила нутрициолог.

Она также порекомендовала добавлять в заправку сметану вместо майонеза. Можно сделать соус из сметаны, добавив туда хрен, соль и горчицу.

Заправлять блюдо жидкостью и специями лучше прямо перед приёмом пищи, поскольку размокшие в кастрюле овощи потеряют все свои вкусовые качества и пользу.

Окрошку при добавлении в неё кисломолочных продуктов, свежей зелени, овощей и диетических видов мяса и птицы можно употреблять несколько раз в неделю, сообщила в интервью "Москве 24" диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она добавила, что при этом не следует забывать о разнообразии пищевого рациона.

"Однако, как любое сложносоставное блюдо, которое готовят без последующей тепловой обработки с использованием молочных продуктов, яиц, мяса и птицы, окрошку рекомендуется делать каждый раз непосредственно перед приёмом пищи. Это сделает её безопасной и позволит предотвратить пищевые отравления", — предостерегает Стародубова.

