Нутрициолог назвала неожиданные сезонные овощи, ягоды и травы, которые зарядят вас здоровьем Нутрициолог Тиханычева: Крапива содержит 17% растительного белка 27 мая, 06:34 Нутрициолог рассказала, какие овощи и фрукты являются сезонными. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Toshio Chan

Лето — отличная пора, чтобы восполнить недостаток витаминов в организме. Вокруг полно сезонных овощей и фруктов, которые благотворно влияют на здоровье. О том, на какие продукты стоит обратить внимание, в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

По её словам, сейчас широко представлена разная зелень: базилик, лук, кейл, кинза, мангольд, петрушка, укроп, розмарин, тимьян, рукола, салаты, шпинат, шалфей, щавель, мелисса и мята, а на рынках можно приобрести крапиву и подорожник. По данным онлайн-агрегатора скидок "Едадил", свежую мяту, например, можно приобрести за 98 рублей, а укроп и вовсе стоит около 40 рублей.

Список летних овощей тоже немаленький: баклажаны, брокколи, зелёный горошек, кабачки, все виды капусты, лук-порей, патиссоны, ревень, редис, репа, редька, свёкла, сельдерей, спаржа, фенхель, чеснок и другие.

А самое богатое разнообразие можно найти среди ягод: клубника, малина, голубика, земляника, шелковица, жимолость, черника, смородина всех цветов, арбуз и виноград. По данным "Едадила", средняя стоимость клубники в Москве — 520 рублей за килограмм.

Полезные травы и ягоды можно собрать самим. Например: Сныть богата витамином С и железом, это прекрасный продукт при анемии.

Крапива двудомная содержит 17% растительного белка (важно для людей на растительном питании), богата железом и другими минералами, насыщает кровь кислородом. Настойка из крапивы показана при сезонных аллергиях.

Ромашка способствует успокоению, расслаблению, снимает воспаление, помогает наладить сон.

Черника — чемпион среди ягод по содержанию антиоксидантов, ваш помощник для сохранения молодости, стимулирует аппетит, способствует хорошей работе кишечника, повышает остроту зрения и делает стенки сосудов более эластичными и прочными.

Малина — природное потогонное и жаропонижающее средство, поэтому используется при простуде. Богата витаминами С, Е, В, обладает противовоспалительным действием.

Чёрная смородина богата рутином, который укрепляет стенки сосудов, обладает противовоспалительной активностью, является антиоксидантом и снижает риск болезни Альцгеймера. Не игнорируйте лист чёрной смородины, его вкус придаст вашему чаю незабываемый аромат.

В летний период стоит обратить внимание на дикорастущие растения, поскольку они содержат концентрат витаминов и минералов. Их не коснулась селекция, они не обрабатываются химическими веществами. Но обратите внимание, что собирать их стоит только в экологически чистой местности. Ягоды, особенно лесные, — это вкусно и полезно. Добавляйте их в свой рацион ежедневно: съедайте горсть на перекус или в качестве десерта после завтрака. Жанна Тиханычева Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе

А ранее в Ягодном союзе рассказали, что этим летом в России прогнозируют снижение цен на целый ряд продуктов, речь идёт про такие позиции, как фрукты, овощи и ягоды. В жаркий сезон в магазинах могут опуститься ценники на малину, голубику и черешню. Малина сейчас по большей части завозится из Мексики и Марокко, поэтому стоит недёшево, однако снижения цены на ягоду можно ждать уже к концу июля – началу августа.

Авторы Андрей Горяничев