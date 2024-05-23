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23 мая, 19:10

Эксперт раскрыла, когда в России подешевеют ягоды

Эксперт Козий спрогнозировала понижение цен на голубику в августе

Ягоды подешевеют в России летом. Обложка © Freepik / 8photo

Ягоды подешевеют в России летом. Обложка © Freepik / 8photo

Предстоящим летом в России прогнозируют снижение цен на целый ряд продуктов, речь идёт про такие позиции, как фрукты, овощи и ягоды. В жаркий сезон в магазинах могут опуститься ценники на малину, голубику и черешню. Как рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий, малина сейчас по большей части завозится из Мексики и Марокко, поэтому стоит недёшево, однако снижения цены на ягоду можно ждать уже к концу июля – началу августа.

"На голубику самая низкая цена наблюдается в августе. Сейчас ягода, присутствующая на рынке, преимущественно привозится из Марокко. Она имеет достаточно высокую стоимость из-за длительной транспортировки. В конце июля – августе на рынке появится ягода из России, которую в последнее время выращивают всё больше, а также из Сербии, Белоруссии и так далее", — пояснила Козий в беседе с "Москвой 24".

Она добавила, что самый низкий уровень цен на черешню, как правило, наблюдается в июне. Но на это ещё влияет курс рубля по отношению к турецкой лире. Что касается земляники садовой, которую многие по ошибке называют клубникой, возможно, она также несколько снизится в цене в ближайшие недели. В свою очередь экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, что летом подешевеют овощи и фрукты. Он связывает это с новым урожаем.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, как подорожали роллы в российских ресторанах. Их стоимость увеличилась на 20–30%, и это не предел. В первую очередь это связано с неурожаем в Южной Корее, где растёт большая часть водорослей нори. Также в России подорожало авокадо, в среднем на 9–13% в зависимости от региона. "Добили" итоговую цену инфляция и рост себестоимости других продуктов.

Евгения Мосс
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