Эксперт раскрыла, когда в России подешевеют ягоды

Предстоящим летом в России прогнозируют снижение цен на целый ряд продуктов, речь идёт про такие позиции, как фрукты, овощи и ягоды. В жаркий сезон в магазинах могут опуститься ценники на малину, голубику и черешню. Как рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий, малина сейчас по большей части завозится из Мексики и Марокко, поэтому стоит недёшево, однако снижения цены на ягоду можно ждать уже к концу июля – началу августа.

"На голубику самая низкая цена наблюдается в августе. Сейчас ягода, присутствующая на рынке, преимущественно привозится из Марокко. Она имеет достаточно высокую стоимость из-за длительной транспортировки. В конце июля – августе на рынке появится ягода из России, которую в последнее время выращивают всё больше, а также из Сербии, Белоруссии и так далее", — пояснила Козий в беседе с "Москвой 24".

Она добавила, что самый низкий уровень цен на черешню, как правило, наблюдается в июне. Но на это ещё влияет курс рубля по отношению к турецкой лире. Что касается земляники садовой, которую многие по ошибке называют клубникой, возможно, она также несколько снизится в цене в ближайшие недели. В свою очередь экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал, что летом подешевеют овощи и фрукты. Он связывает это с новым урожаем.