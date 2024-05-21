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Регион
21 мая, 14:40

Роллы в российских ресторанах подорожали на 20–30%, и это не предел, как утверждают эксперты

Эксперт Деревянкина: Тенденция подорожания роллов на 20–30% продолжится

Эксперт раскрыла причину подорожания роллов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Эксперт раскрыла причину подорожания роллов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В России роллы можно заказать в заведениях любого уровня цены и сервиса, однако с начала года блюдо подорожало на 12%. В первую очередь это связано с неурожаем в Южной Корее, где растёт большая часть водорослей нори. Также в России подорожало авокадо, в среднем на 9–13% в зависимости от региона. "Добили" итоговую цену инфляция и рост себестоимости других продуктов. Об иных причинах повышения цен на роллы рассказала и.о. заведующего кафедрой менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе университета "Синергия" Ольга Деревянкина.

"Насколько мне известно, за год себестоимость роллов в среднем выросла на 20–30%. При этом некоторые важные составляющие, такие как рыба и морепродукты, увеличились в цене на 50, 60% и более. Это связано прежде всего с санкциями и, как следствие, удорожанием логистики. Помимо того, присутствуют и причины урожайности. Например, цена на нори, основной ингредиент роллов, выросла практически на 100%. Это как раз связано с плохим урожаем в Южной Корее", сообщила эксперт в разговоре с RuNews24.

По её словам, сетевые рестораны поднимают цену примерно на 10% в год. При нынешнем санкционном давлении тенденция подорожания роллов на 20–30% продолжится, завершила Деревянкина.

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А ранее эксперты спрогнозировали рост цен на кофе из-за проблем с транспортировкой и неполадок на заводах-производителях. Однако россияне меньше пить кофе не станут, так как вместе с ростом цен растут и средние зарплаты.

Николай Рюмин
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