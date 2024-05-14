Специалист объяснил, чего ждать любителям кофе в России

Спрос на кофе не уменьшится, несмотря на рост цен из-за сложностей с транспортировкой и нехватки работников в странах-производителях. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал экономист Игорь Качалов.

По его словам, нужно учитывать повышение в России заработной платы. В среднем сегменте она выросла на 20–22% за первый квартал 2024 года.

"В январе рост зарплат составил 18%, в феврале уже 21%. Цены на кофе, как сообщают нам кофейные менеджеры, повысят на 15%. Если расценки вырастут на 15%, а зарплата — на 21%, то люди смогут покупать даже больше чашек кофе, чем раньше", — добавил Качалов.