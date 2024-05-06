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6 мая, 09:54

Тахикардия и понос: Негативная реакция на кофе оказалась обусловлена генетикой

Учёные из Оксфорда обнаружили ген, который отвечает за переработку кофеина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Реакция человека на кофеин оказалась заложена генетически. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование учёных из университета Оксфорд Брукс.

Кто-то не может проснуться без чашки эспрессо, а кому-то после глотка латте становится плохо и пульс зашкаливает, хотя здоровье сердца — в полном порядке. Всему виной оказалась скорость переработки кофеина печенью человека. Она регулируется специфическим геном CYP1A2. Люди, у которых он отсутствует, испытывают ухудшение самочувствия и бессонницу после напитков с кофеином.

Исследования показали, что примерно у половины населения есть сразу две копии гена CYP1A2. Это те "счастливчики", которые быстро и безопасно усваивают кофеин. У четырёх из десяти в геноме есть только одна копия такого гена, поэтому действие кофеина остаётся в их организме дольше. А вот примерно у каждого десятого ген CYP1A2 отсутствует. Они-то как раз после употребления кофе чувствуют себя намного хуже, чем до него. Среди симптомов — и тахикардия, и нервозность, и расстройство сна, и негативные проявления со стороны ЖКТ.

Кофе с молоком — это на самом деле десерт, ошарашила нутрициолог
Кофе с молоком — это на самом деле десерт, ошарашила нутрициолог

А ранее родителям рассказали, с какого возраста детям можно разрешать пить кофе. Разумеется, эспрессо или американо — совсем недетские напитки, но всегда остаётся альтернатива в виде кофе без кофеина, а также ячменный кофе и цикорий. Вводить такие напитки в рацион ребёнка имеет смысл не раньше 12 лет, так как в более раннем возрасте риск от его употребления превосходит ожидаемую пользу.

Марина Калегина
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