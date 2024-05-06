Тахикардия и понос: Негативная реакция на кофе оказалась обусловлена генетикой

Реакция человека на кофеин оказалась заложена генетически. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование учёных из университета Оксфорд Брукс.

Кто-то не может проснуться без чашки эспрессо, а кому-то после глотка латте становится плохо и пульс зашкаливает, хотя здоровье сердца — в полном порядке. Всему виной оказалась скорость переработки кофеина печенью человека. Она регулируется специфическим геном CYP1A2. Люди, у которых он отсутствует, испытывают ухудшение самочувствия и бессонницу после напитков с кофеином.

Исследования показали, что примерно у половины населения есть сразу две копии гена CYP1A2. Это те "счастливчики", которые быстро и безопасно усваивают кофеин. У четырёх из десяти в геноме есть только одна копия такого гена, поэтому действие кофеина остаётся в их организме дольше. А вот примерно у каждого десятого ген CYP1A2 отсутствует. Они-то как раз после употребления кофе чувствуют себя намного хуже, чем до него. Среди симптомов — и тахикардия, и нервозность, и расстройство сна, и негативные проявления со стороны ЖКТ.