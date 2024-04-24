Кофе с молоком — это на самом деле десерт, ошарашила нутрициолог Нутрициолог Хлопова: Кофе с молоком не стоит заедать пирожными 24 апреля, 05:38 Кофе с молоком не стоит заедать пирожными. Обложка © Freepik.com

Кофе с молоком — любимый напиток миллионов людей. Многие считают, что чашечка напитка не несёт никакого вреда. И это действительно так, но есть нюансы, особенно если вы следите за фигурой. Об этих нюансах Life.ru рассказала нутрициолог Юлия Хлопова.

Молоко содержит лактозу — это сложный полисахарид, распадающийся до простых сахаров при смешивании с кофе. Употребляя кофе с молоком, его полезность снижается, и получается, что вы пьёте десерт, а если ещё заедаете пирожным и добавляете сиропы — то тут о пользе точно ничего нельзя сказать. Юлия Хлопова Нутрициолог

Такое же правило работает и с альтернативными видами молока: они тоже превращаются в сахар по причине того, что производители добавляют в них сахар при производстве.

Что же делать, если любишь кофе с молоком? Хлопова советует: пейте на здоровье, но имейте в виду, что это десерт и лучше не добавлять в напиток сироп, а также исключить дополнительные десерты. Тех же, кто следит за фигурой, нутрициолог предупреждает: кофе с молоком приведёт к отёкам, поэтому процесс работы над рельефным телом будет затруднён.

Кстати, те, кто по веянию моды полностью отказывается от молочных продуктов, совершают большую ошибку. Если у вас нет медицинских противопоказаний, кефир и йогурты, напротив, поспособствуют росту полезной микрофлоры. Подробнее читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев