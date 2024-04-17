Правда ли, что взрослым нельзя пить молоко — ответ нутрициолога Нутрициолог Хлопова: Переваривающий молоко фермент не исчезает с возрастом 17 апреля, 05:30 Переваривающий молоко фермент не исчезает с возрастом. Обложка © Freepik.com / jcomp

Если ты взрослый, то тебе не стоить пить молоко — с таким мифом мы сталкиваемся каждый день. Правда это или нет, Life.ru рассказала нутрициолог Юлия Хлопова.

По её словам, непереносимость лактозы действительно существует, но о ней можно узнать, пройдя ряд обследований у врача. Если вы чувствуете дискомфорт при употреблении молока, обратите внимание на то, что вы едите и пьёте помимо этого напитка, поскольку не исключена перекрёстная реакция.

Нет, с возрастом фермент, отвечающий за переваривание молока, не исчезает, это индивидуальная реакция. Юлия Хлопова Нутрициолог

Кстати, те, кто по веянию моды отказывается от молочных продуктов, совершают большую ошибку. Если у вас нет медицинских противопоказаний, кефир и йогурты, напротив, поспособствуют росту полезной микрофлоры. Подробнее читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев