Микробиолог объяснила, почему ради красоты нужно в первую очередь "задобрить" кишечник Микробиолог Цветикова: Мода на отказ от молока может негативно сказаться на коже 14 марта, 07:00 Для микробиоты полезна клетчатка: она содержится в овощах, фруктах, бобовых, злаках, орехах и семенах. Обложка © Unsplash

Наша внешняя красота зависит от того, что происходит внутри кишечника. Состав микробиоты связан с заболеваниями, которые портят внешность: это акне, псориаз, дерматиты, аллергические реакции и другое. Большое влияние на состояние микробиоты оказывает то, что мы едим, потому что пища — это основной источник витаминов, минералов, полезных бактерий, которые попадают в наш организм. Что вредно, а что полезно для нашего кишечника, а значит, красоты, Life.ru рассказала микробиолог Софья Цветикова.

Во-первых, микробиота может влиять на иммунитет, снижая или увеличивая защитные силы организма. Во-вторых, кишечная микрофлора в том числе отвечает за метаболизм витаминов, разрушая то, что мы получаем из пищи, или, наоборот, синтезируя полезные вещества. Безусловно, микробиота — не единственный фактор, который влияет на состояние кожи, но его нужно учитывать, если мы хотим иметь красивую внешность. Софья Цветикова Микробиолог, руководитель направления микробиологии компании "Новабиом"

Для того чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, эксперт рекомендует употреблять продукты, которые обеспечивают рост полезных бактерий. В первую очередь это ферментированные продукты. Например, всем известная квашеная капуста, которая к тому же является одним из самых доступных и полезных в межсезонье продуктов. На её основе можно приготовить множество различных салатов или использовать как гарнир к мясным блюдам.

Кроме того, для микробиоты полезна клетчатка. Она содержится в овощах, фруктах, бобовых, злаках, орехах и семенах. Очень полезным считается зелёный горошек, как в свежем виде, так и консервированный, и сушёные семена гороха. По результатам многочисленных исследований, гороховое волокно стимулирует разнообразие бактерий.

А вот те, кто по веянию моды отказывается от молочных продуктов, совершают большую ошибку. Если у вас нет медицинских противопоказаний, кефир и йогурты, напротив, поспособствуют росту полезной микрофлоры, что положительно отразится на состоянии иммунитета и кожи.

"Нужно понимать, что если мы от чего-то отказываемся, то недополучаем определённые микроэлементы, и их недостаток надо восполнять. Чаще всего люди пытаются сделать это за счёт приёма витаминов, но синтетические витамины усваиваются гораздо хуже, чем те, которые мы получаем из пищи", — добавила руководитель направления микробиологии компании "Новабиом".

А вот полуфабрикаты, мясные изделия типа колбас, сосисок и т.д. лучше либо вообще исключить, либо употреблять в минимальных количествах не чаще чем раз в неделю. Колбасу и сосиски гораздо лучше и дешевле заменить натуральным запечённым мясом, которое можно нарезать как колбасу и класть на бутерброды, советует микробиолог.

Кстати, чем дольше человек питается неправильно, тем больше внутри организма возникает продуктов гликации — слипшихся белков, которые нарушают выработку коллагена, а он в свою очередь влияет на тонус кожи. Поэтому могут возникнуть преждевременные морщины и заломы. Про 4 продукта – убийц вашей красоты читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев