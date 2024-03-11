Не ешьте перед сном: Эти 9 продуктов вызовут жуткие ночные кошмары и тяжёлый отходняк утром

Сбалансированное питание — ключ к здоровой психике. Мало кто догадывается, что есть по вечерам можно далеко не все продукты, ведь многие из них вызывают ночные кошмары. Какие, казалось бы, безобидные продукты не стоит есть перед сном, если хотите спать спокойно?

1. Острая еда

Всё острое считается вредными продуктами перед сном, поскольку перегружает организм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Если любите блюда с перчинкой, то от них лучше отказаться как минимум за пять часов до сна. Из-за остроты температура тела может слегка увеличиться — и организм будет взбудоражен. А от этого станет не только тяжелее засыпать, но и могут возникнуть ночные кошмары.

2. Чипсы или сухарики

Есть снеки нужно как можно реже, поскольку это не только тяжёлая, но калорийная и вредная пища. На её переваривание организм бросает больше ресурсов, чем обычно, поэтому ночью хорошо отдохнуть не получится. Будут сниться кошмары.

3. Энергетики

Какие продукты вредны тем, кто боится ночных кошмаров? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ash Pollard

В таких напитках содержится сверхдоза кофеина, а значит, пить их перед сном нельзя. В лучшем случае вы не сможете уснуть. В худшем — мозг будет работать даже когда спите, поэтому беспокойные сновидения возникнут с вероятностью 90%.

4. Сладости

Есть торты, пирожные и печенье желательно как минимум за пять часов до сна. Причина в том, что в них содержится много сахара, на переработку которого организму нужно много времени.

5. Макароны

Вредные продукты питания, которые ухудшают сон, — макароны. Фото © Freepik

Никто не мог бы и подумать, но этот продукт тоже опасен для здоровья. В нём содержится много углеводов, которые застаиваются в организме, если наесться на ночь. На переваривание макарон будет потрачено много ресурсов, следовательно, уснуть будет сложнее.

6. Картошка фри и бургеры

В фастфуд-ресторанах крайне жирная еда. Чтобы переварить настолько тяжёлую пищу, организму нужно много времени. Поэтому если наесться бургеров и картошки перед сном, то кошмары будут беспокоить до утра. Если и вовсе получится уснуть.

7. Кофе

Самые вредные продукты перед сном — те, в которых содержится кофеин. Фото © Freepik / ASphotofamily

Многим кажется, что пить его на ночь безопасно, но это не так. Мол, на меня этот напиток не действует. Но стоит помнить, что вместе с кофе в организм попадёт большая доза кофеина, которая взбудоражит нервную систему. Многим людям после кофе снятся кошмары.

8. Сок

И опять же, соки из магазинов лучше не употреблять непосредственно перед сном, поскольку в них тоже содержится сахар. И достаточно много. Чтобы не было ночных кошмаров, но надо освежиться, лучше выпить обычную воду с лимоном — она самая безопасная.

9. Много овощей и фруктов

Овощи и фрукты перед сном тоже считаются вредными пищевыми продуктами. Фото © Freepik

Оба вида продуктов очень сытные, поэтому перед сном их нужно есть в меру. Если употребить слишком много овощей и фруктов, вы сильно наедитесь и не сможете уснуть. Также высока вероятность, что сновидения превратятся в кошмары, потому что организму понадобится много энергии для переваривания еды. Значит, мозг в спокойном состоянии тоже не останется.