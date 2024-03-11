Сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для талии: Ответ диетолога Врач Комиссарова сообщила, что в порции должно быть не более трёх блинов 11 марта, 10:19 В порции должно быть не более трёх блинов. Обложка © freepik

Чтобы не переусердствовать с блинами и не обзавестись лишними килограммами на талии, можно позволить себе в день только одну порцию. Об этом в телеграм-канале рассказала эндокринолог, врач-диетолог Альбина Комиссарова.

В первую очередь она советует не беспокоиться о наборе веса и крахе диеты, если вам захотелось поесть блинов на Масленицу. По её словам, это обычная еда, она особо не отличается показателями калорийности от остальных блюд. Комиссарова заметила, что многие экспериментируют с разными видами муки, растительным молоком и исключением масла из ингредиентов для блинов. В этом нет ничего плохого, если вам действительно нравится такой вкус, но в противном случае в таких блинах теряется смысл, считает диетолог. Она также ответила на один из самых популярных вопросов — сколько можно есть блинов?

"Приблизительно ответ можно дать такой — три блина на порцию. Калорийность блинов очень разная, плюс очень много идёт от топпинга. Это чуть сгущёнки или гречка с курицей?" — уточнила она.

По её словам, страшны чрезмерными калориями не сами блины, а добавки к ним. Поэтому следует внимательно продумать этот момент и избежать сладких соусов, жирных заправок и начинки.

Если вы хотите приготовить особенное угощение к грядущему празднику, то ранее Life.ru рассказал, как в России пекут и с чем едят блины на Масленицу. Вариантов существует великое множество, а иногда они даже разнятся от региона к региону. Например, в Казани предпочитают печь блины на катыке, а в Воронеже — на кулеше из пшена.