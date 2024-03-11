Нежные, ажурные, твои: Life.ru узнал, как пекут и с чем едят россияне блины на Масленицу "Яндекс": Мясо, творог и сыр возглавили рейтинг популярных начинок для блинов 11 марта, 09:00 Pixabay

Аналитики "Яндекса" изучили поисковые запросы со словами "блины" и "блинчики", которые жители крупных городов задавали на прошлогодней Масленой неделе, и выяснили, как пекут блины в России и с чем потом их едят. Результаты появились в распоряжении Life.ru.

На чём россияне пекут блины

Оказалось, что способов приготовления блинов на Масленицу очень много. По данным поиска "Яндекса", пекут блины в основном на молоке и молочных продуктах, но в запросах встречаются и другие основы: вода, минералка и даже пиво. Рейтинг запросов выглядит следующим образом:

1. Молоко 2. Кефир 3. Вода 4. Ряженка 5. Минералка 6. Сметана 7. Сыворотка 8. Сливки 9. Пиво 10. Кокосовое молоко

Россияне любят печь блины на молоке, минералке и даже на пиве. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Какая мука пользуется спросом у россиян во время Масленицы

Муку, по данным "Яндекса", тоже используют самую разную, из экзотических вариантов — кокосовая, миндальная и льняная.

1. Рисовая 2. Манная 3. Гречневая 4. Овсяная 5. Кукурузная 6. Пшённая 7. Ржаная 8. Кокосовая 9. Миндальная 10. Льняная

Начинка

Блины в России чаще всего едят с мясом, творогом и сыром. Икра оказалась на четвёртом месте списка главных начинок, пятое место заняла ветчина.

1. Мясо 2. Творог 3. Сыр 4. Икра 5. Ветчина 6. Грибы 7. Курица 8. Красная рыба 9. Печень 10. Яблоки

Блины в России чаще всего едят с мясом, творогом и сыром, но многие любят вообще без начинки. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Региональные предпочтения

Топы популярных рецептов блинов в крупных городах почти не отличаются. Местные особенности можно обнаружить, если смотреть не на самые популярные, а на самые характерные рецепты, которые в таких городах востребованы намного больше, чем в средних. Например, в Казани особенно часто ищут рецепты блинов на катыке, в Петербурге — с грибами в сливках, а в Воронеже — на кулеше из пшена.

На чём россияне пекут блины

В запросах к поиску "Яндекса" про блины сковороды упоминаются почти в три раза чаще, чем блинницы. Среди материалов сковородок с большим отрывом лидирует чугун, на втором месте — алюминий, на третьем — нержавеющая сталь. Среди покрытий популярнее всего мрамор, за ним следуют гранит, тефлон и титан.

Авторы Марина Калегина