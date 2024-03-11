"Дурацкая игра": Священник призвал отказаться от сжигания чучела на Масленицу

Детям можно показать сжигание чучела на Масленицу, однако им нужно рассказать, что это "дурацкая игра", ведь это прямое наследие языческих времён, отводящее от христианства, сообщил РИА "Новости" председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

"Посмотреть — посмотрел (на сжигание чучела. — Прим. Life.ru), но детям надо сказать, что игра дурацкая, потому что она взялась из времён, когда в России христианства не было, когда люди жили без Христа. Футбол тоже, можно сказать, игра не христианская, но вот эти "игры", в том числе сжигание чучела, в отличие от футбола — языческие остатки нехристианских религий, это отталкивает, отводит людей от истинной веры, от Христа", — пояснил отец Макарий.

Он также сообщил, что на Масленицу можно есть блины, поздравлять друг друга и участвовать во всём "добром, хорошем". Священник также напомнил о необходимости избежать духовной "раздробленности". То есть нужно не делать зла, стремиться к добру, участвовать в добрых делах.