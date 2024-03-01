Названы продукты для похудения без срывов

Всем давно известно, что если дома есть необходимый комплект продуктов, из которых можно быстро сообразить ужин или перекус, то будет возникать меньше соблазна сорваться и съесть что-то вредное. Нутрициолог Катерина Кузина рассказала, как должна выглядеть продуктовая корзина того, кто следит за своим рационом питания. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Свежие овощи и фрукты

Катерина Кузина отмечает необходимость нахождения в доме хотя бы минимального запаса из овощей и фруктов. Если вы забываете про их существование и они постоянно портятся, то вам следует заранее нарезать и оставить в боковой стенке холодильника огурцы, сельдерей, морковь и яблоки. Они будут оставаться свежими дольше, чем, к примеру, малина с клубникой, а также содержат множество витаминов. Отмечается, что в день лучше употреблять около 400 граммов свежих фруктов и овощей.

Яйца

Для того чтобы вести здоровое питание, человеку необходим белок, а в одном яйце содержится целых шесть граммов этого вещества. Не будет лишним сварить сразу несколько яиц, чтобы они были у вас под рукой. Яйца можно использовать при приготовлении сэндвича с зерновым хлебом и пекинской капустой, добавить в салат из овощей или съесть в чистом виде.

Нежирный йогурт без добавок

Этот продукт может выручить вас, если вам вдруг захочется прерваться на перекус. Также его можно использовать в качестве заправки для салата и добавки в утреннюю кашу, советует нутрициолог.

Гречка

Для набора круп в вашем доме всегда найдётся место. Специалист отдала своё предпочтение гречке, потому что в ней содержится большое количество белка, разных витаминов и минералов. Также можно обзавестись перловкой, полбой или киноа. Регулярное употребление таких круп снижает шанс развития многих хронических заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы и диабет. Однако эксперт не советует добавлять в этот комплект белый рис и манку.

Отварная курица

Белое мясо птицы можно измельчить и заморозить, чтобы рядом всегда мог оказаться компонент как для второго блюда, так и для бульона или салата.

Зерновые крекеры

Вы можете использовать вышеупомянутую курицу, чтобы сделать бутерброд. Для него вам идеально подойдут зерновые или ржаные крекеры. Также ими можно подкрепиться в случае, если вас неожиданно настиг голод.

Орехи

В орехах содержится огромное количество элементов и витаминов, которые порадуют ваш организм. Их можно использовать и в качестве перекуса, но есть слишком много не нужно, поскольку они очень калорийны. Будет достаточно одной горстки в день, говорит врач.