Нутрициолог назвала 5 самых подделываемых продуктов и объяснила, как их отличить

Зачастую в магазинах мы встречаемся с поддельными товарами на полках, которые могут даже навредить организму. О том, как отличить качественный продукт от подделки, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала нутрициолог Катерина Кузина.

Мёд

По мнению эксперта, чаще всего подделывают именно его. Вместо натурального продукта вы можете случайно достать с полки подделку из вредной смеси сахара с крахмалом и ароматизаторами. А чтобы проверить качество, на рынок нужно ходить с йодом.

"Если на капельку мёда капнуть йод и она посинеет, перед вами однозначно подделка. Также мёд можно растворить в уксусе, фальсификат даст пену. А ещё у настоящего мёда — насыщенный аромат и небольшая горчинка на вкус", — рассказала нутрициолог.

Сметана

Вместо натуральной сметаны в магазине можно наткнуться на суррогат из комбинации пальмового масла и крахмала. Для проверки подлинности сметаны можно растворить небольшое её количество в кипятке: настоящая полностью растворится, а подделка выпадет в осадок, пояснила специалист.

Оливковое масло

"К сожалению, есть факты, что от 60 до 80% всего продаваемого оливкового масла — подделка с примесями обычного растительного. Причём такая ситуация не только в России, но и по всему миру. Когда выбираете масло ещё в магазине, смотрите, чтобы на этикетке была надпись DOP. Это гарантирует, что всё производство было в одном контролируемом регионе", — советует врач.

Бутилированная вода

Один из самых необходимых товаров часто бывает подделкой. К сожалению, на вид точно нельзя определить, что перед вами — вода из-под крана или из скважины. Для этого следует искать товар производителя, которому доверяют. При этом на бутылке всегда должен быть указан ГОСТ или ТУ.

Сыр

Натуральный сыр очень сложен в изготовлении, которое к тому же требует немалых затрат от производителя. Гораздо проще сделать сырный продукт на обезжиренном молоке, подмешав туда пальмовое масло и "добавив" аромат с помощью отдушек. Также многие делают целлюлозный сыр, который похож на твёрдый пармезан.

Чтобы проверить натуральность сыра, читайте этикетку. В составе качественного продукта — лишь молоко, сычужный фермент и закваска. В подделках количество ингредиентов не помещается в одной строке. Также, если при нажатии на сыр появляется вода, то он точно поддельный. Ещё можно проверить, капнув на него йод: сырный продукт с крахмалом будет синеть, посоветовала Кузина.