Россиянам раскрыли секрет здорового ужина

Баланс в приёмах пищи влияет на метаболизм и общее состояние организма, а также отражается на физическом и моральном состоянии. Каким должен быть здоровый ужин, рассказала нутрициолог Юлия Ломкова.

"Контролируйте количество пищи, чтобы избежать переедания и поддерживать здоровый вес. Учитывайте сбалансированное сочетание питательных веществ: обеспечьте наличие углеводов, белков и жиров в каждом приёме пищи для достижения баланса. Отдавайте предпочтение качественным продуктам, избегая обработанных и высококалорийных продуктов, а выбирая свежие, нежареные продукты", — объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Она отметила, что готовка на пару или запекание — идеальные способы сохранить в продуктах все их питательные вещества. Для снижения калорийности и уменьшения содержания излишнего натрия рекомендуется использовать минимум масла и соли. А чтобы придать блюду аромат и вкус, нутрициолог советует добавлять свежие травы и специи.

Отличным вариантом на ужин Ломкова назвала нежирные сорта рыбы, мяса, креветки и яйца. Продукты, являющиеся лёгкими источниками белка, обеспечивают организм необходимыми аминокислотами и помогают регулировать пищеварение.