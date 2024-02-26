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26 февраля, 15:06

Россиянам раскрыли секрет здорового ужина

Нутрициолог Ломкова рекомендует выбирать на ужин лёгкие источники белка

Нутрициолог Ломкова: Рыба, креветки и яйца являются отличным вариантом на ужин. Обложка © Freepik / jcomp

Нутрициолог Ломкова: Рыба, креветки и яйца являются отличным вариантом на ужин. Обложка © Freepik / jcomp

Баланс в приёмах пищи влияет на метаболизм и общее состояние организма, а также отражается на физическом и моральном состоянии. Каким должен быть здоровый ужин, рассказала нутрициолог Юлия Ломкова.

"Контролируйте количество пищи, чтобы избежать переедания и поддерживать здоровый вес. Учитывайте сбалансированное сочетание питательных веществ: обеспечьте наличие углеводов, белков и жиров в каждом приёме пищи для достижения баланса. Отдавайте предпочтение качественным продуктам, избегая обработанных и высококалорийных продуктов, а выбирая свежие, нежареные продукты", объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Она отметила, что готовка на пару или запекание — идеальные способы сохранить в продуктах все их питательные вещества. Для снижения калорийности и уменьшения содержания излишнего натрия рекомендуется использовать минимум масла и соли. А чтобы придать блюду аромат и вкус, нутрициолог советует добавлять свежие травы и специи.

Отличным вариантом на ужин Ломкова назвала нежирные сорта рыбы, мяса, креветки и яйца. Продукты, являющиеся лёгкими источниками белка, обеспечивают организм необходимыми аминокислотами и помогают регулировать пищеварение.

Есть только то, что хочешь: Диетолог рассказала, кому подойдёт интуитивное питание
Есть только то, что хочешь: Диетолог рассказала, кому подойдёт интуитивное питание

Ранее диетолог назвала идеальное сочетание продуктов для ужина. Эксперт рекомендовала использовать комбинацию из полноценного белка и сложных углеводов.

Евгения Мосс
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