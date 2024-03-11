Учёные составили список сильных специй для снижения сахара в крови

Люди с сахарным диабетом могут контролировать свой сахар в крови. Например, принимая натощак чёрный тмин, корицу, имбирь, куркумин и шафран, человек снизит уровень глюкозы, сообщил журнал Nutrients на основе исследования учёных из Университета Сарагосы в Испании.

В эксперименте участвовало 3050 человек, а сама научная работа представляет собой систематический обзор 77 исследований и метаанализ ещё 45. В результате было выявлено, что пищевые добавки с корицей натощак могут незначительно снижать уровень сахара в крови. А вот приём куркумина показывает более сильную способность сокращать концентрацию глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом второго типа. Самыми сильными, по мнению учёных, антигликемическими свойствами обладали чёрный тмин, шафран, имбирь и куркумин.