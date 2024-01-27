Учёные нашли способ определить сахарный диабет по фото глаз

Учёные из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" смогли обучить нейросеть выявлять по фотографии патологию сетчатки, возникающую при сахарном диабете, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Минобрнауки.

Таким образом стало возможно по фотографии сетчатки распознать диабетическую ретинопатию на ранней стадии с точностью 88,7%. Так как эта патология происходит из-за нарушения нормального уровня глюкозы в крови, нейросеть поможет распознать и раннюю стадию сахарного диабета.

Диабетическая ретинопатия представляет собой повреждение сетчатки глаза, возникающее у людей в возрасте от 20 до 65 лет, имеющих сахарный диабет. В результате они рискуют потерять зрение. Среди симптомов — ухудшение зрения, дискомфорт и боль в глазах, пелена и мерцающие "звёздочки". Первое время заболевание может протекать бессимптомно.

На наличие заболевания нейросети подскажут такие признаки, как кровоизлияние, скопление жиров, рост кровеносных сосудов и истончение их стенок.

"В перспективе можно разработать аппарат в виде очков, который сможет автоматически сканировать глаз, находя регион сетчатки с помощью ИИ, а также оценивать не только стадию диабетической ретинопатии, но и стадию других заболеваний глаз, взаимосвязанных с диабетом: катаракты, глаукомы", — рассказал руководитель проекта, аспирант кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Али Султан Маея.