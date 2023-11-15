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15 ноября, 12:34

Россиянам назвали симптомы диабета, из-за которых человек может впасть в кому

Терапевт Чиркова: Сильная жажда может оказаться признаком диабета

Слабость и сухость во рту могут оказаться первыми признаками диабета. Игнорировать их нельзя, так как это может привести к диабетической коме, что грозит серьёзными последствиями для всего организма, заявила терапевт Ольга Чиркова.

По её словам, на развитие этого заболевания помимо усталости могут указывать сильная жажда, гнойнички и мелкие незаживающие ранки. При этом сама болезнь очень опасна для жизни человека.

"Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой. Надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию, в рамках которой проводится анализ содержания сахара в крови натощак", — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Повышенный уровень глюкозы в крови негативно сказывается на стенках сосудов и нервных окончаний, что приводит к их поражению, а также к нарушению работы почек, сердца и зрения.

Врач перечислила "нетипичные" симптомы сахарного диабета

Врач перечислила "нетипичные" симптомы сахарного диабета

Ранее Лайф писал, что сахарный диабет может "скрываться" в организме около десяти лет. Профессор рассказала, что диабет 1-го и 2-го типа не возникает внезапно, а развивается постепенно, от 7 до 12 лет, в зависимости от компенсаторных особенностей организма.

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freepik / xb100

Ян Поланин
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