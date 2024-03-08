Названо четыре продукта – убийцы красоты

Неправильные пищевые привычки и вредная еда могут негативно отразиться на состоянии кожи, волос и ногтей. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Если человек плохо выглядит, у него нездоровый цвет лица, плохое состояние волос, ногтей, зубов, постоянные высыпания на лице, сухость кожи — это вовсе не естественный процесс старения, а результат неправильного питания", — утверждает диетолог в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, чем дольше человек питается неправильно, тем больше внутри организма возникает продуктов гликации — слипшихся белков, которые нарушают выработку коллагена, а он, в свою очередь, влияет на тонус кожи. Поэтому могут возникнуть преждевременные морщины и заломы. Также из-за неправильного питания возникает риск нарушения кровообращения. В этом случае питательные вещества и кислород не поступают в организм в нужном количестве, нарушаются обменные процессы, из-за чего цвет лица становится серым, поясняет врач. Соломатина перечислила опасные продукты, которые могут сказаться на внешности человека не самым лучшим образом. Это, в частности:

жареные продукты: картофель фри, гамбургеры, чипсы;

конфеты, торты, сладкая выпечка;

консерванты и красители: чипсы, сладкая газировка, соки;

насыщенные жиры: красное мясо, сливочное масло, сыр.