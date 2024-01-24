Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для звезды "Спартака" Промеса

"Война свиней у корыта": Медведев объяснил, зачем Киев сбил Ил-76 со своими гражданами

Под Краснодаром произошло землетрясение

МИД РФ обещал возмездие фанатикам в Киеве, отдавшим приказ сбить российский Ил-76 с украинцами

Губернатор Белгородской области подтвердил, что выживших при крушении Ил-76 нет

ГД в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

ЦИК утвердила форму бюллетеня для выборов президента России

Госдума готовит обращение к США и Германии в связи с катастрофой Ил-76

Ещё один борт с украинскими пленными экстренно развернулся после падения Ил-76 под Белгородом

Сбитый в зоне СВО российский лётчик два дня шёл к своим с осколком под самым сердцем

Биохимик раскрыла, как борщ влияет на вашу молодость и красоту

Биохимик Поликарпова: Борщ поможет укрепить волосы и сохранить упругость кожи

24 января, 12:12
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Дедушки и бабушки говорили: "Ешь борщ с салом и чесноком — доживёшь до ста лет!" Но в последнее время в некоторых источниках поднимается тема негативного влияния этого блюда на организм. Авторы таких утверждений ссылаются на то, что якобы при приготовлении все питательные вещества из овощей вывариваются. Является ли борщ действительно кладезем полезных веществ, Лайфу рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

Начнём с того, что ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий.

Людмила Поликарпова

Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения

Начнём с того, что ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий.
Начнём с того, что ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий.

Также желатин помогает укрепить ногти, волосы, способствует упругости кожи. Ещё в костной ткани содержатся соли фосфора, натрия, кальция, железа, меди, цинка, которые при варке переходят в бульон и повышают его питательную ценность. В мясе содержится железо, благотворно влияющее на мышцы и кровь. Плюс также в том, что все компоненты мясного бульона имеют легкоусвояемую форму, что обеспечивает целебные свойства в первую очередь для ослабленного организма, подчеркнула Поликарпова.

Такого вы ещё не ели! Как приготовить самый идеальный борщ — пошаговый рецепт
Такого вы ещё не ели! Как приготовить самый идеальный борщ — пошаговый рецепт

"Вред от бульона может быть лишь в том случае, если мясо для его приготовления содержит в составе превышающее допустимую норму количество антибиотика либо содержит вещества, применяемые в фермерских хозяйствах для стимуляции быстрого набора веса животными", — добавила биохимик.

Огромную пользу несут и овощи. Клетчатка улучшает пищеварение, обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина.

  • При варке клетчатка капусты размягчается и становится легкоусвояемой, что способствует поддержанию здоровья микрофлоры кишечника.
  • Пигменты свёклы — бетацианы — являются биологически активными веществами.
  • Морковь содержит бета-каротин — антиоксидант, способствующий замедлению процесса старения.
  • Чеснок и лук содержат эфирные масла, фитонциды, микроэлементы и витамины. Они способствуют укреплению иммунитета от вредоносных инфекций, обладают антибактериальными свойствами, эффективны в борьбе с кишечными паразитами, стимулируют процессы пищеварения, нормализуют уровень холестерина и глюкозы в крови. Стимулируют выведение токсинов и тяжёлых металлов из организма. Подавляют процессы брожения в кишечнике, стабилизируют метаболизм.
Индекс борща в России подскочил за год на 21%
Индекс борща в России подскочил за год на 21%

Кстати, борщ оказался в списке блюд, которые ненавидят зумеры. По данным опроса, более половины молодых людей — 54% — не едят борщ, домашний плов и холодец.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!