Биохимик раскрыла, как борщ влияет на вашу молодость и красоту Биохимик Поликарпова: Борщ поможет укрепить волосы и сохранить упругость кожи 24 января, 12:12 Обложка © Shutterstock

Дедушки и бабушки говорили: "Ешь борщ с салом и чесноком — доживёшь до ста лет!" Но в последнее время в некоторых источниках поднимается тема негативного влияния этого блюда на организм. Авторы таких утверждений ссылаются на то, что якобы при приготовлении все питательные вещества из овощей вывариваются. Является ли борщ действительно кладезем полезных веществ, Лайфу рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

Начнём с того, что ценность мясного бульона на косточке трудно переоценить. Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий. Людмила Поликарпова Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения

Также желатин помогает укрепить ногти, волосы, способствует упругости кожи. Ещё в костной ткани содержатся соли фосфора, натрия, кальция, железа, меди, цинка, которые при варке переходят в бульон и повышают его питательную ценность. В мясе содержится железо, благотворно влияющее на мышцы и кровь. Плюс также в том, что все компоненты мясного бульона имеют легкоусвояемую форму, что обеспечивает целебные свойства в первую очередь для ослабленного организма, подчеркнула Поликарпова.

"Вред от бульона может быть лишь в том случае, если мясо для его приготовления содержит в составе превышающее допустимую норму количество антибиотика либо содержит вещества, применяемые в фермерских хозяйствах для стимуляции быстрого набора веса животными", — добавила биохимик.

Огромную пользу несут и овощи. Клетчатка улучшает пищеварение, обмен веществ и способствует снижению уровня холестерина. При варке клетчатка капусты размягчается и становится легкоусвояемой, что способствует поддержанию здоровья микрофлоры кишечника.

размягчается и становится легкоусвояемой, что способствует поддержанию здоровья микрофлоры кишечника. Пигменты свёклы — бетацианы — являются биологически активными веществами.

— бетацианы — являются биологически активными веществами. Морковь содержит бета-каротин — антиоксидант, способствующий замедлению процесса старения.

содержит бета-каротин — антиоксидант, способствующий замедлению процесса старения. Чеснок и лук содержат эфирные масла, фитонциды, микроэлементы и витамины. Они способствуют укреплению иммунитета от вредоносных инфекций, обладают антибактериальными свойствами, эффективны в борьбе с кишечными паразитами, стимулируют процессы пищеварения, нормализуют уровень холестерина и глюкозы в крови. Стимулируют выведение токсинов и тяжёлых металлов из организма. Подавляют процессы брожения в кишечнике, стабилизируют метаболизм.

Кстати, борщ оказался в списке блюд, которые ненавидят зумеры. По данным опроса, более половины молодых людей — 54% — не едят борщ, домашний плов и холодец.

Авторы Андрей Горяничев