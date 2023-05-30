Плов, борщ и кое-что ещё: Стало известно, какую еду ненавидят зумеры

62% представителей поколения Z в России не любят рыбу и бобы, а 54% не едят борщ, плов и холодец. Об этом свидетельствуют результаты опроса российской соцсети Сhips, которая спросила о гастрономических пристрастиях молодых людей 15–24 лет.

"Большинство участников опроса, около 62%, отметили, что не могут есть рыбные продукты, а также блюда с бобами. Более половины опрошенных, 54%, не едят борщ, домашний плов и холодец. По мнению зумеров, домашний плов невкусный из-за мяса и обилия острых приправ, а борщ и холодец просто вызывают непонимание", — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении Лайфа.

Также юные россияне дополнили список нелюбимых блюд супом с макаронами, гречкой, баклажанами, печенью, рассольником, солянкой и даже тортами.