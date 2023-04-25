Популярное и любимое многими блюдо, как оказалось, может довести до депрессии

Регулярное употребление жареной пищи, особенно картофеля фри, повышает риск возникновения депрессии и тревожности. К такому выводу пришли китайские учёные, их исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В масштабном эксперименте, который длился более 11 лет, были задействованы свыше 140 тысяч человек. В итоге выяснилось, что среди любителей жареного риск развития тревожности повышен на 12 процентов, а риск депрессии — на семь процентов. Причём наиболее ярко эта связь выражена среди молодых мужчин.