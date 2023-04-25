Популярное и любимое многими блюдо, как оказалось, может довести до депрессии
PNAS: Пристрастие к картофелю фри может обернуться депрессией
Регулярное употребление жареной пищи, особенно картофеля фри, повышает риск возникновения депрессии и тревожности. К такому выводу пришли китайские учёные, их исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
В масштабном эксперименте, который длился более 11 лет, были задействованы свыше 140 тысяч человек. В итоге выяснилось, что среди любителей жареного риск развития тревожности повышен на 12 процентов, а риск депрессии — на семь процентов. Причём наиболее ярко эта связь выражена среди молодых мужчин.
Авторы исследования предполагают, что негативное влияние на психику может оказывать акриламид. Данное вещество образуется в ряде продуктов именно во время жарки. Впрочем, специалисты призывают не паниковать, но в то же время рекомендуют отказаться от частого употребления картофеля фри и стараться всё же придерживаться правильного питания.
Лайф писал, что учёные выявили способность орехов и семечек снижать риск преждевременной смерти в два раза. Всё из-за полиненасыщенных жирных кислот омега-6, которые снижают уровень холестерина.
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