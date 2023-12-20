Индекс борща в России подскочил за год на 21%

В России стоимость борща за год в среднем увеличилась на 21%. Причина — повышение цен на овощи и разные сорта мяса, сообщила директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

Для анализа индекса борща было взято четыре классических рецепта: русский борщ (сваренный на говяжьем бульоне), украинский борщ (со свининой, говядиной и салом), полтавский борщ (куриный бульон) и постный борщ (без добавления мяса). По данным Сорокиной, за год курица подорожала на 30,7%, говядина — на 7,3%, а свинина — на 13,3%. Кроме того, ощутимо выросли в цене и овощи.

"В начале года очень резко дорожали овощи, например, помидоры за год выросли в цене на 62%, белокочанная капуста — на 40%, морковь — на 26%, а свёкла — на 22%, и лишь картофель подешевел на 12%", — отметила экономист в беседе с РИАМО.