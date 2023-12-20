Индекс борща в России подскочил за год на 21%
Экономист Сорокина: Стоимость борща в России за год увеличилась на 21%
В России стоимость борща за год в среднем увеличилась на 21%. Причина — повышение цен на овощи и разные сорта мяса, сообщила директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.
Для анализа индекса борща было взято четыре классических рецепта: русский борщ (сваренный на говяжьем бульоне), украинский борщ (со свининой, говядиной и салом), полтавский борщ (куриный бульон) и постный борщ (без добавления мяса). По данным Сорокиной, за год курица подорожала на 30,7%, говядина — на 7,3%, а свинина — на 13,3%. Кроме того, ощутимо выросли в цене и овощи.
"В начале года очень резко дорожали овощи, например, помидоры за год выросли в цене на 62%, белокочанная капуста — на 40%, морковь — на 26%, а свёкла — на 22%, и лишь картофель подешевел на 12%", — отметила экономист в беседе с РИАМО.
Таким образом, рейтинг индексов борща выглядит следующим образом: на первом месте полтавский борщ, подскочивший в цене на 21%, следом идёт постный борщ, он стал дороже на 20,8%, третье место занял украинский борщ с 20,1%, а русский борщ продемонстрировал самую большую стабильность цен, подорожав на 18,8%, резюмировала Сорокина.
Тем временем российские власти решают проблему подорожания яиц. В ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин извинился за скачок цен. По его словам, причиной является увеличение спроса, тогда как объём производства остался прежним. Уже 15 декабря ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз.
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